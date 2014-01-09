В Севастополе милиционер расстрелял неизвестного мужчину

Ночью 8 января прапорщик милиции в Севастополе застрелил человека.
В Севастополе милиционер из табельного оружия застрелил неизвестного мужчину.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, передает УНИАН.
Труп неизвестного был обнаружен утром 8 января на декоративном мостике на Приморском бульваре.
По подозрению в совершении убийства задержан инспектор патрульной службы, прапорщик милиции 1979 года рождения.
Задержанный сообщил, что застрелил человека из табельного оружия около 3.30 утра и добровольно сдал оружие и боеприпасы.
При осмотре тела были обнаружены многочисленные ушибы лица, а также огнестрельное ранение грудной клетки. Личность погибшего пока не установлена.
Следствие предполагает, что убитый не имел определенного местожительства.
Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", которая предусматривает наказание от 7 до 15 лет тюрьмы.
Напомним, как сообщал "Главред", в ноябре 2013 года Россия выдала Украине бывшего сотрудника милиции, подозреваемого в вымогательстве.