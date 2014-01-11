В Одессе подростка избили и сбросили с 6 этажа из-за тысячи долларов

В Суворовском районе Одессы двое преступников сбросили с шестого этажа многоэтажки 16-летнего парня, вымогая у него деньги за якобы оказанную когда-то услугу.

По данным ГУ МВД в Одесской области, подозреваемые были пьяны.

"В тот день оба подозреваемых (26-ти и 19-ти лет) распивали спиртные напитки по месту жительства старшего из них. В разгар застолья 19-летний парень вспомнил о своем 16-летнем знакомом, которому когда-то якобы помог урегулировать небольшой конфликт, возникший у того с какими-то юношей из-за мопеда. За эту незначительную услугу несовершеннолетний обещал отблагодарить, но до сих пор свое обещание не выполнил", – говорится в сообщении ведомства.

Решив потребовать у подростка деньги, подозреваемые позвонили ему, пригласили к себе, а когда тот пришел, начали вымогать тысячу долларов. Затем они начали бить подростка, заставили позвонить матери и попросить, чтобы та принесла деньги и оставила их под закопанным колесом во дворе указанного дома.

Женщина не успела помочь сыну – один из подозреваемых столкнул его с балкона шестого этажа. С многочисленными телесными повреждениями пострадавшего доставили в больницу, где через несколько часов от полученных травм он скончался.