В прокуратуре назвали виновного в пожаре на ювелирной фабрике в Харькове

Руководителю Харьковской ювелирной фабрики, при пожаре на которой погибли 8 человек, направили уведомление о подозрении в совершении преступления.

Об этом рассказал и. о. прокурора Харьковской области Владимир Суходубов, сообщает "Харьков. Комментарии".

Как сообщил прокурор, в суд направлено ходатайство об избрании руководителю меры пресечения в виде заключения под стражу.

По его словам, директора не могут найти уже третий день. Как только милиционеры его отыщут, то доставят в суд для избрания меры пресечения на время досудебного следствия.

Кроме того, сотрудники прокуратуры готовятся внести уведомление о подозрении работникам контролирующих органов.

"Убежден, что этот директор будет не единственный на скамье подсудимых. Недопустимо, чтобы в мирное время гибли люди", - добавил Суходубов.

Напомним, за пожар на территории завода "Хартрон", в результате которого погибли восемь человек, руководству "Харьковской ювелирной фабрики", грозит до 8 лет тюремного заключения.

Руководителя подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (ч.2 ст.270 УК), говорит прокурор.

Также он отметил, что оценку действиям пожарных и контролирующих органов даст военная прокуратура.