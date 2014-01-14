На Львовщине тепловоз протаранил "Жигули", опубликованы фото

Вечером 13 января, на железнодорожном переезде в селе Райлив Стрыйского района Львовской области легковой автомобиль ВАЗ 2104 столкнулся с тепловозом.

По данным ГСЧС, 51-летний водитель легковушки погиб на месте.

Трагедия произошла на перегоне Верхние Рощи–Стрый Львовской дирекции железнодорожных перевозок "Львовской железной дороги".

51-летний водитель автомобиля, житель Стрыйского района решил проскочить железнодорожный переезд под запрещающий сигнал светофора. Однако, как только машина оказалась на железнодорожных путях, ее протаранил локомотив, которы протащил машину несколько десятков метров.

Спасателям пришлось около часу вести работы по освобождению тела погибшего из деформированного автомобиля и расчистке железнодорожного пути от автомобиля.

Из-за аварии произошла задержка движения электропоезда № 6014 сообщением Трускавец-Львов на 14 минут.

Как ранее писал "Главред", 31 декабря, в Тернопольской области из-за густого тумана на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с автомобилем.

На перегоне Гусятин – Копычинцы, когда маневровый тепловоз врезался в ВАЗ-2106.

В автомобиле находилось 5 человек: водитель, его беременная жена, ребенок, а также мать жены и ее брат. По счастливой случайности никто из них не пострадал.