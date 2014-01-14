Автобус с митинга регионалов раздавил свою же пассажирку

Одна из участниц Антимайдана погибла под колесами автобуса, который привез ее домой, в Запорожье.

Об этом сообщает ТСН.

70-летняя женщина вышла недалеко от своего дома и начала обходить автобус. Водитель, не заметив пенсионерки, тронулся с места.

Женщина погибла мгновенно. По словам врачей, автобус сначала сбил женщину, а затем наехал колесом на грудь потерпевшей.

Позже стало известно, что автобус привез сторонников Партии регионов с митинга из Киева.

В настоящее время продолжается расследование, предварительные результаты ожидаются в течение 10 дней.

Напомним, как сообщал "Главред", в Мариинском парке Киева уже третий день продолжается акция сторонники Партии регионов.

Видео: ТСН