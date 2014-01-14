Автобус с митинга регионалов раздавил свою же пассажирку

Автобус с участниками Антимайдана, которые вернулись из Киева, случайно раздавил пенсионерку, которая также участвовала в протестах.
Одна из участниц Антимайдана погибла под колесами автобуса, который привез ее домой, в Запорожье.
Об этом сообщает ТСН.
70-летняя женщина вышла недалеко от своего дома и начала обходить автобус. Водитель, не заметив пенсионерки, тронулся с места.
Женщина погибла мгновенно. По словам врачей, автобус сначала сбил женщину, а затем наехал колесом на грудь потерпевшей.
Позже стало известно, что автобус привез сторонников Партии регионов с митинга из Киева.
В настоящее время продолжается расследование, предварительные результаты ожидаются в течение 10 дней.
Напомним, как сообщал "Главред", в Мариинском парке Киева уже третий день продолжается акция сторонники Партии регионов.
Видео: ТСН