В Запорожье иномарка насмерть сбила руководителя службы теленовостей

В Запорожье в ночь на 18 января иномарка насмерть сбила главного редактора службы новостей ведущей запорожской телекомпании ТРК "ТВ-5" Игоря Пидковича.

Сообщение о ДТП со смертельным исходом поступило в 00:05 ночи, сообщает УНИАН со ссылкой на ГУ МВД Украины в Запорожской области,

"По предварительным данным, И.Пидкович был сбит автомобилем Mazda 3 на пешеходном переходе на Набережной магистрали в Орджоникидзевском районе Запорожья и скончался от полученных травм на месте происшествия. Водитель Mazda 3 – житель Запорожья 1975 года рождения, также пострадал - с места ДТП был доставлен в больницу", – сообщили в милиции.

По данным правоохранителей, информация о произошедшем уже внесена в ЕРДР с квалификаций по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Ведется следствие.

Как ранее писал "Главред", 15 января на Закарпатье в городе Виноградов произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Пересекая железнодорожный переезд водитель Skoda Octavia столкнулась с "шестеркой", которая ехала впереди нее.

В результате аварии один из пассажиров ВАЗ-2106 погиб на месте. Водитель и еще двое пассажиров доставлены в районную больницу Виноградова. Один из них находится в реанимации в коматозном состоянии.