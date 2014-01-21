На Грушевского снайпер "Беркута" ранил журналиста в голову, опубликованы видео

На улице Грушевского в Киеве, где третьи сутки продолжаются столкновения митингующих и милиции, снайпер попал в голову журналисту телеканала " Скрытая правда" Олегу Веремеенко

Журналист пострадал 20 января, когда вел съемку на Грушевского, сообщает "Телекритика".

После того как журналисту была оказана медпомощь, он рассказал подробности происшествия. "Я на лестнице магазина "Даниэль" снимал первые ряды милиции. Далее выбежал активист с флагом и залез на автобус. Снайперы из состава "Беркута" открыли по нему огонь. Я начал снимать активиста и почувствовал сильный удар по голове", - рассказал Веремеенко.

От резкой боли он на несколько секунд потерял зрение, слух и присел. Когда зрение к нему вернулось, журналист снял каску и увидел, что она пробита пулей навылет. Медики обнаружили у Веремеенко рваную рану головы.

Журналист показал пробитые пулей каску и шапку. По информации канала, Веремеенко спасла не каска, а высота прицела снайпера.

Ранее "Главред" сообщал, что 20 января в центре Киева пострадали около 1400 человек, при этом около тысячи – во время столкновений на Грушевского. Список журналистов, пострадавших при столкновениях в Киеве сморите здесь.

Видео: ТВ Прихована Правда