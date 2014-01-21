В центре Одессы застрелили четырех человек

Во вторник, 21 января, на улице Ришельевской в центре Одессы в одном из жилых домов были обнаружены 4 мертвых тела.

Об этом со ссылкой старшего инспектора по связям с общественностью Одесского горуправления милиции Татьяну Хмельницкую сообщает УНИАН.

Тела трех женщины и одного мужчины были обнаружены на третьем этаже.

"По предварительным данным, убили семейную пару и двух квартиранток. По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины", - сказала Хмельницкая.

Она не смогла уточнить, характер нанесенных ранений, ставших причиной смерти и возраст погибших, сославшись на то, что сейчас ведутся следственные действия.

Как сообщил УНИАН источник в милиции, у погибших огнестрельные ранения.

Ранее "Главред" сообщал о тройном убийстве в Одессе. Год назад на окраине города жестоко вырезали семью - 53-летнюю хозяйку дома, ее 18-летнего сына и 17-летнюю девушку сына. Истекающий кровью парень вызвал "скорую", однако врачи уехали, наткнувшись на запертую дверь.