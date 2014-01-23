На Грушевского между "Беркутом" и баррикадами сгорел магазин: опубликованы фото

В центре Киева загорелся магазин верхней одежды по улице Грушевского, расположенный между баррикадами активистов и кордонами "Беркута".

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНИАН.

Информация о пожаре поступила сегодня, 23 января, в 07.00. В ходе спасательной операции пожарные эвакуировали 4 человек с верхних этажей. Пплощадь пожара составила 40 кв.м.

Борьба с пожаром осложнялась тем, что из-за противостояния подъехать к горящему зданию было невозможно.

"Вероятной причиной возгорания стало использование открытого огня вблизи здания, который наблюдается из-за сжигания автомобильных покрышек", - говорится в сообщении.

Окончательные причины и материальный ущерб устанавливает следствие.

Позже Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило , что "пожарные, спасали от огня жилой дом на Грушевского, делали это под шквалом камней и бутылок с зажигательной смесью. Эти опасные предметы бросали в них участники массовых беспорядков. Своими телами и щитами их защищал "Беркут".