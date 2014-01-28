На Донбассе повесился депутат-регионал

Сегодня, 28 января, на Донбассе в городе Краматорске в своем рабочем кабинете повесился депутат горсовета от Партии регионов, директор коммунального предприятия "Мост" Виктор Палагута.

Об этом сообщили источники. Позже эту информацию подтвердили в горотделе милиции, пишет "Новости Краматорска".

Тело депутата было обнаружено в полдень в его кабинете, предсмертной записки он не оставил.

На данный момент факт смерти внесен в единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК, ведется досудебная проверка.

По неофициальной информации издания, в последнее время правоохранительные органы занимались проверкой предприятия. Центром их интересов была установка ИТП (индивидуальных пунктов обогрева), для закупки которых город взял многомилионный кредит.

КП "Мост" является соучредителем СП "Краматорсктеплоэнерго" и владеет частью производственных мощностей ТЭК. Кроме того, предприятие владеет муниципальными общежитиями и ледовой ареной.

Сам Палагута, кроме того, что возглавлял предприятие, являлся депутатом горсовета от Партии регионов, был членом постоянной комиссии по вопросам регулирования земельных отношений, архитектуры и строительства.

Как ранее писал "Главред", на озере Сиваш в Херсонской области, недалеко от села Стрелковое Генического района 12 января утонули три человека.

По данным ГСЧС, мужчины на моторной пластиковой лодке вышли на охоту. Перевернутую лодку и тела погибших нашли и подняли из воды. Одним из мужчин был депутат от Партия регионов в горсовете Днепродзержинска Арташ Чобанян.