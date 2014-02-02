На Донбассе потушили эшелон с горючим: с пожаром боролись 12 часов

В воскресенье, 2 февраля, вечером удалось наконец-то потушить горящие железнодорожные цистерны с пропан-бутаном в Донецкой области.

На борьбу с огнем были брошены 59 единиц техники и 326 человек личного состава. Пожар ликвидирован в 18.20, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Угроза химического отравления газом пропан-бутан и продуктами его горения для жителей близлежащих сел Ленино и Удачное, расположенных соответственно на расстоянии 1 километр и 4 километра от очага пожара, отсутствует. Для предотвращения малейшей угрозы населению работниками ГосЧС были отселены на противоположную сторону села 250 жителей Ленино.

Ранее "Главред" сообщал, что утром 2 февраля около 6:00 на железнодорожном перегоне "Удачное - Межевая" Красноармейского района Донецкой области во время прохождения грузового поезда из 66 цистернами с пропан - бутаном сошли с рельсов 26 цистерн. Часть из них загорелись.