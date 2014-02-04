Назван виновник ДТП на Сумщине, где погибли 12 человек

Железнодорожный переезд на Сумщине, на котором во вторник, 4 января, произошло ДТП, где погибли 12 человек, был оснащен светосигнальным оборудованием и оно работало.

Об этом сообщает пресс-служба Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины.

В автобусе находилось 18 пассажиров и водитель. Как сообщают "Вести", среди пострадавших – женщины, мальчик 14 лет. Женщины госпитализированы в Сумскую областную клиническую больницу, а ребенок – в Сумскую областную детскую больницу. Водитель маршрутки совсем не пострадал. Фактически, он остался единственным невредимым в страшном ДТП.

По данным "Укрзализныци", по предварительным данным, водитель автобуса проигнорировал запрещающие показатели автоматической переездной сигнализации и выехал на переезд, чем совершил столкновение с поездом.

Для служебного расследования ДТП работает ведомственная комиссия во главе с гендиректором Сергеем Болоболиным.

"Укрзализныця" выражает соболезнования родным и близким пострадавших в результате ДТП.

Ранее "Главред" сообщал, что Президент Виктор Янукович выразил искренние соболезнования в связи с ДТП на Сумщине, которое привело к многочисленным жертвам.