Спасатели опубликовали новое видео с места ДТП на Сумщине, где погибли 12 человек

Во вторник, 4 февраля, в Сумской области произошло ДТП, жертвами которого, по последним данным, стали 12 человек и еще 6 пострадали.

Сумские спасатели опубликовали новое видео с железнодорожного переезда возле сел Беланы и Виры Белопольского района, где пассажирский поезд "Харьков - Ворожба" сбил маршрутный микроавтобус.

Напомним, поезда протянул маршрутку по железнодорожному полотну около 300 метров. Водитель маршрутки остался жив и дает показаний. Больше о ДТП на Сумщине читайте здесь.

Фото: sumy.mns.gov.ua, видео: youtube.com