ДТП на Сумщине: водитель после аварии даже не был напуган

Водитель маршрутки, которого обвиняют в ДТП на Сумщине, после аварии вел себя спокойно. А после его задержания путался в показаниях.

Как сообщила женщина, которая ехала в поезде, водитель не получил никаких травм и разговаривал с людьми, пишет Сегодня.

"Водитель даже не был напуган", - говорит женщина. Поезд ехал на скорости 80 кмч.

По ее словам, люди ощутили столкновение, но не поняли, что произошло.

Сам же водитель признает свою вину, но путается в показаниях.

Как рассказали в прокуратуре, водитель, 1986 года рождения, путался в показаниях: то ему мешали увидеть поезд ветки, то солнце, то комбайны, стоявшие на противоположной стороне переезда, на которые он засмотрелся.

Водитель изначально находился в состоянии стресса.

В ближайшее время следователи планируют воспроизведение событий, которые произошли 4 февраля, с участием водителя маршрутки.

Как ранее сообщалось, по предварительной информации, он проигнорировал запрещающий звуковой и световой сигнал и выехал на рельсы. В это время маршрутку протаранил пассажирский поезд. 12 пассажиров маршрутки погибли, еще шесть госпитализированы.

Водителю предъявлено обвинение по п. 2 ст. 286 Криминального кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое повлекло смерть потерпевшего или нанесение тяжелых телесных повреждений". Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Больше о ДТП читайте здесь.