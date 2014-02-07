В Харькове сожгли склад с гуманитаркой для Евромайдана

В пятницу, 7 февраля, утром в Харькове сгорел гараж, используемый в качестве склада, где хранилась гуманитарная помощь для Евромайдана в Киеве.

Об этом хозяин гаража Андрей Ильгов сообщил агентству "Интерфакс-Украина".

"Около 5 утра постучали сотрудники МЧС. Оказалось, их вызвал сосед, у которого окна выходят во двор, где гараж… Гараж был полностью забит гуманитарной помощью, собранной в Харькове, которую мы сегодня (в пятницу – Ред.) должны были везти на Киев: теплые вещи, носки, военная палатка и т.д. Все уничтожено огнем", - сказал Ильгов, который убежден, что это был поджог.

"У нас была информация, что поджог готовился неделю назад. Тогда мы организовали дежурства и, неделю назад обошлось без происшествий", - сказал Ильгов, заметив, что о случившемся он сообщил в милицию.

Пресс-служба ГУ МВД в Харьковской области рассказали, что по предварительным выводам ГосЧС, вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее "Главред" сообщал, что в Харькове неоднократно сжигали машины активистов Евромайдана. Так, 13 декабря сожгли микроавтобус, арендованный активистами.

В ночь на 24 декабря неизвестные подожгли автомобиль Opel Omega одного из организаторов харьковского Евромайдана Дмитрия Пилипца. А вечером того же дня напали на самого Пилипца, который получил несколько ножевых ранений.