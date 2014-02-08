В Сети появились фото разбитой машины футболиста "Шахтера"

В Сети появились фото разбитой машины форварда донецкого "Шахтера" Майкона, погибшего сегодня в ДТП.

В смертельном ДТП автомобиль Huyndai Elantra футболиста ФК "Шахтер" Майкона выехал на встречную полосу движения, совершая маневр обгона автомобиля, сворачивавшего на заправочную станцию, сообщает 62.ua.

По информации источников издания, впереди идущая машина показала поворот, Майкон решил ее объехать по встречной полосе и совершил лобовое столкновение с едущей по своей полосе Skoda Superb , затем его автомобиль ударился об столб.

Водитель Skoda, 1984 года рождения, с многочисленными переломами находится сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Майкон умер на месте.

Вероятной причиной смерти стала черепно-мозговая травма: он ударился головой об стойку. Майкон возвращался домой.

Футболист ехал на автомобиле, который был предоставлен ему ФК "Шахтер", со скоростью 110 км/ч.

Напомним, трагедия произошла утром, 8 февраля, в Донецке. Майкону было всего 25 лет.

фото: 62.ua