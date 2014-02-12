Подробности убийства судьи в Кременчуге: стреляли из дробовика

Гибель судьи Автозаводского райсуда Кременчуга Александр Лободенко, который в ночь на среду, 12 февраля, скончался в больнице, продолжает обрастать подробностями.

Как выяснилось, в судью стреляли из дробовика. Об этом со ссылкой на источники в милиции сообщает "Телеграфъ".

По их данным, судья приехал на Раковку и поставил свой автомобиль на стоянку. В 50 метрах до подъезда неизвестный выстрелил в него два раза из дробовика (огнестрельное ранение) в спину.

Сообщается, что дробью были повреждены внутренние органы. Врачи пытались изъять из тела несколько десятков дробинок.

Ранее "Главред" сообщал, что в судью стреляли вчера, 11 февраля, около 20.30. Тяжело раненный Лободенко умер в реанимации 12 февраля, в 1.40 ночи. Пули зацепили бедро и позвоночник. Также у судьи был прострелен желудок, селезенка и почка.