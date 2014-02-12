Милиция связала убийство судьи в Кременчуге с Майданом

Милиция связала гибель судьи Автозаводского райсуда Кременчуга 34-летнего Александра Лободенко, который в ночь на среду, 12 февраля, скончался в больнице, с приговорами, вынесенными им участникам местных акций протеста.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Следствие рассматривает несколько рабочих версий, основная из которых - совершение убийства в связи с профессиональной деятельностью потерпевшего, говорится в сообщении.

Погибший судья недавно избрал меру пресечения нескольким участникам протестных акций, которые в январе принимали участие в захвате горсовета.

Начато уголовное производство по ст . 379 УК Украины - посягательство на жизнь судьи, связанное с осуществлением правосудия.

Ранее "Главред" сообщал, что одним из последних решений Лободенко был домашний арест двух активистов кременчугского Майдана. Они были посажены под круглосуточный домашний арест на 2 месяца с ношением электронного браслета. Активистов подозревали в захвате админздания (ст. 341 УК Украины). Прокурор настаивал на содержании под стражей, адвокат – на том, чтобы подозреваемого отпустили под личное обязательство или на поруки.