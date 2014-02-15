В милиции подозревают, что активист Автомайдана сжег себя сам

Информация об участии погибшего в Запорожье Сергея Синенко в протестных движениях не нашла объективного подтверждения в ходе проверки.

Об этом говорится в заявлении управления МВД в Запорожской области.

"13 февраля в Запорожский райотдел милиции поступило сообщение о том, что на дороге между с.Червоный Яр и Ивангород горит автомобиль "Тойота королла", в котором был обнаружен труп неизвестного мужчины с признаками термического воздействия. Интернет-ресурсы поспешили отметить, что в обгоревшем автомобили обнаружен труп Синенко С.П.", – отметили в МВД.

По данным милиции, по одной из версий следствия погибшим действительно является владелец авто Синенко С.

"В настоящее время экспертиза продолжается, личность погибшего достоверно не установлена", – уточнили в МВД.

При осмотре на месте происшествия, кроме термических другие повреждения автомобиля не обнаружены.

Также, по данным следствия, "жена пострадавшего отметила, что никакие подробности об участии мужа в протестных движениях ей не известны, подтверждений данной информации из посторонних источников она не получала".

"Во время проверки всех имеющихся материалов данная информация объективного подтверждения не нашла", – заявили в милиции.

Кроме того, "следствием установлено, что родным незадолго до вышеупомянутых событий стало известно о наличии у Синенко задолженности по кредитным обязательствам перед несколькими банками, в результате чего последний находился в подавленном состоянии и высказывал намерения о самоубийстве".

Эта версия гибели проверяется следствием.

Как ранее писал "Главред", 14 февраля запорожские СМИ сообщили о гибели активиста Автомайдана в Запорожье. По предварительной информации, неизвестный выстрелил в бензобак автомобиля, после чего тот взорвался.

О том, что погибший в авто был активным участником Автомайдана, рассказали знакомые его семьи.