В Чернигове банду подростков подозревают в двух убийства и 4-х покушениях

Милиция подозревает задержанную в Чернигове банду подростков в совершении двух убийств и четырех разбойных нападений в течение ноября-февраля.

Об этом рассказал глава УМВД в области Александр Михайлик, сообщает УНИАН

По его словам, вчера вечером в Чернигове задержаны четыре подростка, самому младшему из них исполнилось 12 лет.

"Все местные жители (1996, 1997, 1998 и 2001 г.р.), долгое время дружили, совместно проводили свободное время. Некоторые из ребят уже привлекались к административной ответственности", - сообщил Михайлик. Задержание прошло спокойно, сопротивления милиции подозреваемые не оказывали.

Сейчас трое из задержанных подростков находятся под стражей. Самого младшего, учитывая его возраст, отпустили. Всем вручено сообщение о подозрении в совершении преступления. С несовершеннолетними, кроме адвокатов, во время следствия работают психологи и педагоги, присутствуют родители.

Следствие проверяет причастность группы подростков к убийству в январе мужчины, 1959 года рождения, убийству в начале февраля в микрорайоне Подусовка женщины, 1972 года рождения. По предварительной информации, эти подростки также напали на журналиста и общественного деятеля Александра Ясенчука.

"Все факты проверяются, этот кровавый список может быть большим", - сказал руководитель УМВД в области.

Ранее "Главред" сообщал, что в Чернигове люди были напуганы бандой, которая калечит и убивает людей. Журналист Александр Ясенчук, которому удалось выжить, рассказал: нападавшим от 15 до 18 лет, бьют не голыми руками, а металлической шестерней, которая похожа на булаву.