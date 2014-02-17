В ДТП на Тернопольщине погибли три человека

В понедельник, 17 февраля, в Тернопольской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, еще трое – были госпитализированы

Об этом сообщает пресс-служба областной ГАИ.

Авария случилась около 12.00 в селе Крогулец Гусятинского района, где произошло лобовое столкновение грузо-пассажирской легковушки Renault и ВАЗ-2101.

В результате ДТП три человека погибли и еще трое - получили телесные повреждения и были доставлены в районную больницу.

Как сообщают местные издания, после аварии на участке дороги Гусятин-Копычинцы образовалась пробка длиной 3 километра. Движение на этом участке дороги было перекрыто несколько часов.

22 декабря в с. Хмелевка Теребовлянского района Тернопольской области столкнулись два паркетчика - Ssang Yong Kyron и Subaru Forester - погибли два человека, а еще семеро оказались на больничной койке.

Фото: dai.te.gov.ua