В Киеве на Борщаговке неизвестные расстреляли патруль ГАИ: опубликовано фото

19 февраля в 1.10 ночи в Киеве на Борщаговке по адресу ул. Симиренко 27 был расстрелян патруль ГАИ.

Как сообщает сайт "Дорожного контроля", очевидец своими глазами видел два трупа инспекторов. Третий инспектор остался жив, но сильно окровавленный.

На месте происшествия много милиции.

МВД официально уже подтвердило эту информацию. Сейчас выясняются причины и обстоятельства трагедии.

"Главред" ранее сообщал, что На улице Большой Житомирской в центре Киева "титушки" растреляли двух молодых людей, один из них погиб.

В Facebook один из активистов Майдана написал, что пред стрельбой активистов забросали такими гранатами, какие использует милиция. "Мы начали отступать. Ребята просто стояли и высматривали сколько этих упырей. Они открыли по нам огонь. Не знаю из чего. Основные силы на тот момент еще не успели подойти", - отметил активист.

Также, по его словам, титушки были одеты как Самооборона Майдана.

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фото: "Дорожниий контроль"