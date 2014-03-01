Массовые беспорядки в Донецке устроили "титушки" из России – СМИ

Сепаратистские акции в Донецке устраивают люди, приехавшие из России. Все отели города заняты молодыми людьми, приехавшими и соседнего государства.

Об этом со ссылкой на собственные источники в Донецке сообщает Эспресо.TV.

Кроме того, принадлежность к России активистов-сепаратистов подтверждает то, что эти люди не знают даже фамилии губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого.

Издание предположить, что сегодняшние сепаратистские акции в Харькове устроили тоже россияне.

Ранее "Главред" сообщал, что в центре Донецка на площади Ленина прошел митинг против новой власти, на который собрались пророссийские активисты. Он закончился штурмом здания ОГА и сорванным флагом Украины.