Массовая драка в центре Донецка: пророссийские активисты напали на антивоенный митинг

В Донецке на площади Ленина пророссийские активисты напали на участников митинга в защиту единства Украины.

Сперва группы по 10-20 человек крепких ребят окружили митинг со всех сторон, сообщает "ОстроВ".

"Не давайте им уходить", - кричали они, после чего завязалась драка. Пророссийские активисты начали бросать дымовые шашки и распылять газ.

Они отлавливают и бьют участников митинга в защиту единства Украины, вырывают у них украинские флаги, рвут и топчут их. Площадь Ленина, где проходил мирный митинг сторонников единой Украины, полностью занята пророссийскими активистами.

В сквере, примыкающем к зданию Минугля, нападающие продолжают отлавливать и бить разбегающихся участников митинга. Милиция, которая долгое время сдерживала агрессию пророссийских активистов, пытается прекратить потасовку.

Как сообщают "Новости Донбасса", в центре Донецка драдись 400 человек. "Скорые" начали принимать первых пострадавших. Сепаратисты отлавливают участников антивоенного митинга, брызвают им в глаза из газовых балончиков, бьют и обплевывают.

Фото: стоп-кадр DonbassTV, @novostidnua, видео: youtube.com