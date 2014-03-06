В "Бельбеке" неизвестные повредили боевые самолеты

В четверг, 6 марта, стало известно на аэродроме "Бельбек" под Севастополем неизвестные повредили самолеты – неизвестные засыпали щебень в двигатели, порезали кабели и повредили колеса.

Также сложной остается ситуация в штабе ВМС Украины в Севастополе. Там солдаты РФ с радикалами не разрешают передавать украинским военным медикаменты и еду, сообщает ТСН.

Кроме этого, в Перевальном российские оккупанты вечером покинули воинскую часть 36-й бригады береговых войск. Но уже через два часа колонна из трех десятков грузовиков и бронированных авто с вооруженными солдатами вернулась.

Военные, предполагают - это была ротация техники, и выясняют причину таких маневров россиян.

Ранее "Главред" сообщал, что личный состав Севастопольской бригады тактической авиации им. Александра Покрышкина не собирается сдаваться российским войскам, которые захватили аэродром "Бельбек" под Севастополем.

Фото: tsn.ua