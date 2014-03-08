Избитые крымским "Беркутом" журналисты нашлись в больнице

Журналистка телеканала "Интер", Елена Механик, чья группа была жестоко избита бойцами крымского "Беркута" во время штурма воинской части №2355, нашлась в больнице.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Лиля Буджурова

"Лена со своим оператором в Симферополе в больнице скорой помощи. Говорят, что с ней все в порядке", сообщил Буджурова.

Позже и сама механик написала в соцсети: "Сижу в части на Бельбеке. Просят передать - ночь обещает быть сложной. Не только тут".

Напомним, вечером в пятницу российские солдаты пошли на штурм воинской части А2355. Они армейским КамАЗом пробили ворота воинской части, захватили близлежащий домик

Позже в Минобороны Украины уточнили, что около 20 человек штурмовали командный пункт тактической группы "Крым" Воздушных сил Украины (воинская часть №2355). Среди группы нападающих – "казаки", а также местные радикалы с битами, которые бросали светошумовые гранаты.

Вместе с тем, нелегитимный "премьер" Крыма Сергей Аксенов заявил, что никакого штурма не было.

Также напомним, что после штурма отступавшие жестоко избили журналистов.

По данным очевидцев, среди тех, кто напал на работников СМИ, были бойцы недавно расформированного спецподразделения "Беркут".

Фото: Facebook Елены Механик