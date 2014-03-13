На шахте Луганщины разрушилась металическая конструкция: есть жертвы и пострадавшие

12 марта на Луганщине в городе Лисичанске на территории шахты им. Мельникова ПАО "Лисичанскуголь" во время ремонтных работ на креплении произошло разрушение металлической секции

Как сообщили в ГСЧС, были травмированы 4 рабочих. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Лисичанскую городскую больницу, где один из них умер, сообщает служба.

Шахта работает в штатном режиме. По факту несчастного случая работает комиссия.

Напомним, в феврале на Донбассе на шахе в г. Макеевке погибли семь человек, девять горняков с травмами разных ступеней госпитализированы.