На шахте Луганщины разрушилась металическая конструкция: есть жертвы и пострадавшие

Четверо рабочих были травмированы. Один умер в больнице.
12 марта на Луганщине в городе Лисичанске на территории шахты им. Мельникова ПАО "Лисичанскуголь" во время ремонтных работ на креплении произошло разрушение металлической секции
Как сообщили в ГСЧС, были травмированы 4 рабочих. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Лисичанскую городскую больницу, где один из них умер, сообщает служба.
Шахта работает в штатном режиме. По факту несчастного случая работает комиссия.
Напомним, в феврале на Донбассе на шахе в г. Макеевке погибли семь человек, девять горняков с травмами разных ступеней госпитализированы.