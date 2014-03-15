В Харьковском университете прогремел взрыв: есть пострадавшие

В главном корпусе Харьковского университета им. Каразина около 15.00 на третьем этаже здания на площади Свободы, 4 произошел взрыв.

По предварительной информации, взрыв без последующего возгорания произошел на кафедре неорганической химии во время проведения химического опыта, пишет УНИАН.

Пострадали три женщины - одна преподаватель и две студентки. Они получили незначительные телесные повреждения, им уже оказана медицинская помощь.

Окна на третьем этаже выбиты. В университете работают подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудников университета из здания эвакуировали.

Напомним, в пятницу, 14 марта, около 21.30 в Харькове на площади Свободы произошел конфликт между людьми с георгиевскими лентами и неизвестными. Люди с георгиевскими лентами называют неизвестных "Правым сектором", губернатор Игорь Балута — провокаторами. Начавшийся на площади Свободы конфликт продолжился стрельбой возле здания на улице Рымарской, 18.



В результате столкновения там погибли двое людей, еще пятеро, в том числе милиционер, пострадали. Больше семи часов помещение, где находятся офисы организаций "Просвита" и "Патриот Украины", было забаррикадированным. Больше по этой теме читайте здесь.