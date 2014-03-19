В Киеве горел Дом архитектора - СМИ

В Киеве на улице Бориса Гринченко горит Дом архитектора, неизвестные забрасывают здание дымовыми шашками.

О пожаре сообщили сотрудники Национальной радиокомпании, расположенной неподалеку от Дома архитектора, передает Еспресо.TV.

Напомним, во время революции Митингующие взяли под свой контроль и Дом архитектора в центре. Правда, они его не захватывали и не занимались вредительсвом.

В то же время, позже в ГСЧС заявили, что горел не Дом архитектора - пожар произошел в офисной пристройке возле него.