На Запорожье активистов Майдана пытали и сожгли их дома

В Запорожской области нескольких членов самообороны Майдана, когда те вернулись в родные дома, ждали сожженные жилища и издевательства в местном райотделе милиции.

У самих же парней отобрали документы, сообщает ТСН.

Член самообороны Максим Бидник рассказывает, что после возвращения в родное село его по фото в Интернете опознали местные парни, затем наведались домой, начали провоцировать, но потом ушли.

Однако через некоторое время молодые люди вернулись и уже не одни, а в сопровождении милиции. Именно эти "правоохранители" из бердянского подразделения ППС находились в столице в период активных противостояний на улице Грушевского. Милиционеры забрали парня и нескольких его друзей в райотдел, где издевались над ними несколько суток.

По словам потерпевшего, в коридоре его валили на пол, тащили вдоль стен и беспощадно били ногами, в результате - сотрясение головного мозга, сломанный нос и ребра.

В этот же период заместитель председателя уголовного розыска запорожского областного управления милиции Сергей Пруденко заявил о задержании на территории региона группы сепаратистов, в которых изъяли целый арсенал оружия. Конечно, вину повесили на Максима и его собратьев, но почти сразу отпустили из милицейских казематов.

Вернувшись домой, парень обнаружил, что его дом сожжен и жить теперь негде. Сейчас живет на Майдане, пытается восстановить документы и даже не представляет, как возвращаться в родной Бердянск.

В этой истории, говорит боец самообороны, главное, что вовремя вывез мать и младшего брата к родственникам в другую область, но волнуется, что случаи "правосудия", которые с ним произошли, могут случаться с сотнями молодых ребят, которые сейчас возвращаются с Майдана по домам.

Ранее "Главред" сообщал, что 103 человека жертвами противостояния силовиков и протестующих во время Майдана.

Фото, видео: tsn.ua