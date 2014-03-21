Названы причины пожара и уничтожения 5 танков в Кривом Роге

Причиной пожара в танковой части в Кривом Роге Днепропетровской области стало короткое замыкание в радиостанции Р-123.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщает УНИАН.

Ведомство напомнило, что 20 марта около 17.30 в здании хранилища парка боевых машин 17-й отдельной танковой бригады, дислоцированной в Кривом Роге, произошло возгорание танка Т-64БВ.

"По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в радиостанции Р-123 во время проверки связи между двумя танками Т-64БВ, которые находились в хранилище. На одной из боевых машин во время включения питания произошло возгорание электрической проводки в связи с ее физической изношенностью", - говорится в сообщении.

Принятые экипажем танка меры по тушению пожара собственными силами результата не дали, огонь перекинулся на второй танк Т-64БВ, расположенный рядом, отметили в Минобороны.

К тушению пожара были привлечены пожарный танк ГПМ-54 воинской части и три пожарных расчета горуправления ГосЧС.

По состоянию на утро 21 марта пожар локализован, жертв и пострадавших нет. Угрозы жизни местных жителей нет. Кроме двух боевых машин, на которых произошел пожар, повреждены еще три танка Т-64БВ, а также перекрытия в хранилище, где они находились, проинформировали в Минобороны.

Фото: kri.com.ua