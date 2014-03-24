На Одесчине неизвестные напали на "базу оружия"

В ночь на понедельник, 24 марта, группа неизвестных людей в масках и камуфляже напали на базу ресурсного обеспечения ГосЧС в селе Жеребково Ананьевского района Одесской области.

Там ранее находился арсенал Ракетных войск стратегического назначения, сообщает "Думская".

Нападавших было больше десяти человек. Они скрутили часового части и отобрали у него карабин. Второй часовой начал стрелять в воздух, поднял тревогу и нападавшие скрылись.

Сейчас на месте происшествия работает милиция и СБУ.

Как пишет издание, после разоружения частей МЧС в 2004-2005 годах и превращения войск Гражданской обороны в невоенную Оперативно-спасательную службу гражданской защиты, ГосЧС досталось в наследство большое количество оружия, в т.ч. автоматы АКМ, АКС-74У, пулемёты РПК, КПВТ, РПД-44, ПКТ, РПКС-74, ДТ, ПК, пистолеты ТТ, ПМ, АПС, винтовки СВД, карабины ‎СКС, гранатометы РПГ-2, а также различные виды гранат и боеприпасов.

Оружие было вывезено из расформированных и реорганизованных воинских частей МЧС (за исключением необходимого для охраны и обороны имущества и объектов) и сконцентрировано на трех складах, в том числе в Жеребково. Именно его и пытались захватить неизвестные, пишет издание.

Любопытно, что облУВД отрицает, что в Жеребково хранится оружие. "Нет там автоматов, только одежда", — отметил представитель пресс-службы ведомства.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях в Одессе сотрудники СБУ задержали группу вооруженных диверсантов с автоматами АКС-7,62 и пистолетами. Группа планировала совершить вооруженное нападение на воинскую часть в Одесской области и завладеть огнестрельным оружием.