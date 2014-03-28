В Крыму оккупанты зверски избили украинского солдата

В пятницу, 28 марта, в Крыму российские оккупанты жестоко избили украинского солдата-котрактника, служившего в ракетно-зенитном дивизионе на Фиоленте.

Об этом сообщает Крым SOS на своей странице в Facebook.

"Сегодня на территории ракетно-зенитного дивизиона на Фиоленте (часть А-3009) "зелеными человечками" был избит наш служащий (контрактной службы). Он пришел забрать свои вещи, они его не пустили и начали толпой избивать. Сейчас ему зашивают лицо и готовятся провести обследование. Уже сейчас врачи говорят, что ему понадобится пластика", - говорится в сообщении.

Ранее "Главред" сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал президенту Владимиру Путину, что из Крыма выведены все украинские солдаты, по его словам "организованный вывод подразделений украинской армии, изъявивших желание продолжать службу в Вооруженных силах Украины, завершен".