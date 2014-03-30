Милиция задержала уже 11 подозреваемых в убийстве ГАИшников под Киевом

30 марта 2014, 11:23

В Тернопольской области была задержана группа из 9 человек.

Милиция задержала 11 подозреваемых в нападении на пост ГАИ "Быковня" под Киевом, в результате которого были убиты трое инспекторов ППС.

Как сообщили в пресс-службе МВС, в Тернопольской области была задержана группа из 9 человек, у которой изъяли большое количество оружия, говорится. Среди задержанных был 17-летний житель Киева, у которого сотрудники милиции обнаружили и изъяли пистолет Макарова.

"После проверки информации о пистолете по базе данных оружия, разыскиваемого милицией, было установлено, что этот пистолет является личным табельным огнестрельным оружием одного из инспекторов ГАИ, которые погибли на посту ГАИ "Быковня", - отмечается в сообщении.

21 марта, напомнили в УСО МВД, на брифинге министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании организатора и одного из участников нападения на пост ГАИ.

Сотрудники милиции задержали 25-летнего жителя Киева, который является неформальным лидером движения "Белый молот". Немного ранее был задержан его сообщник, 22-летний житель Сумской области.

У задержанных были изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие об их непосредственном участии в нападении. В МВД Украины отмечают, что задержанные "обоснованно подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины". За совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 2 марта ночью у КП "Бровары" было совершено дерзкое убийство трех сотрудников Госавтоинспекции. Преступники в упор расстреляли из огнестрельного оружия инспекторов столичного полка Государственной патрульной службы во время выполнения ими служебных обязанностей.

Ранее и.о. генпрокурора Украины Олег Махницкий заявлял, что ими установлены три лица, которые совершили это преступление. 

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ГАИ расстрел Бровары инспектор Быковня
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