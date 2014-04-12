Захват боевиками милиции в Славянске: новые подробности, опубликованы фото

Стали известны новые подробности захвата райотдела милиции в Славянске, Донецкой области.

Здание было захвачено вооруженными боевиками с георгиевскими ленточками, сообщили в МВД.

Никаких требований они не выдвигали.

"Сегодня в 9.00 группа вооруженных неизвестных людей захватила административное здание Славянского городского отдела милиции. В данный момент неизвестные находятся в здании, требований не выдвигали. Во время захвата никто не пострадал. На место происшествия выехали руководство ГУМВД области", - сообщили в милиции.

Также стало известно, что во время штурма были использованы дымовые шашки, также неизвестные стреляли в воздух.

Как отмечают очевидцы – прохожих отгоняют от места инцидента, угрожая оружием, также под угрозой оружия они запрещают фото и видео съемку.

По данным местных изданий, в здании находятся около 30 захватчиков, их лица закрыты балаклавами.

На место событий прибыла и мэр Славянска Неля Штепа, которая обратилась к местным жителям со ступенек универсама, заверив, что при захвате никто не погиб, а из здания отпустили всех женщин.

Также выяснилось, что люди, захватившие здание милиции, являются сторонниками "Донецкой народной республики".

Как сообщал "Главред", глава МВД Арсен Аваков уже пообещал жесткую реакцию на этот инцидент и сообщил, что отправил в Славянск подразделение спецназа.

Также напомним, что в ночь на 12 апреля сепаратисты в Донецке взяли штурмом здание областной прокуратуры, но быстро покинули захваченное помещение.

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