Вооруженные террористы напали на химзавод в Донецке: атака отбита

В Донецке вооруженные экстремисты совершили нападение на химзавод.

"Сегодня около 15:00 было совершено нападение группы вооруженных людей на Донецкий химический завод, который находится под охраной Национальной гвардии Украины", - сообщили в пресс-службе МВД.

"Благодаря решительным и профессиональным действиям милиции, двое нападавших были задержаны, оружие у них изъято. Один из правоохранителей получил телесные повреждения средней тяжести. Охрана объекта, на котором хранится значительное количество взрывоопасных веществ, усилена", - также отметили в министерстве.

Напомним, в связи с активизацией сепаратистов и.о. Президента Александр Турчинов срочно созывает СНБО.

Кроме того, глава МВД Арсен Аваков рассказал о последних событиях, связанных со штурмами террористами админзданий на Востоке Украины.