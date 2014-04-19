В Харькове женщине дали 2 месяца домашнего ареста за избиение ногами евромайдановца

В пятницу, 18 апреля, Ленинский райсуд Харькова арестовал 53-летнюю жительницу Чугуева Ольгу Воржеинову, которая била ногами евромайдановца.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области сообщает УНИАН.

Воржеинова взята под домашний арест на 60 суток, кроме того, она обязана носить электронный браслет.

Ранее "Главред" сообщал, что 13 апреля в Харькове люди с битами и в масках напали на активистов Евромайдана, которые расходились со своего митинга. Пострадали около 50 человек, в том числе один работник милиции. В больницу в целом обратились 14 человек.

Позже в Интернете появилось видео, на котором мужчина и женщина ногами добивают избитого мужчину, сидящего на ступенях подземного перехода.

По этому факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (злостное хулиганство с применением предметов для нанесения телесных повреждений). Во время проведения следственно-оперативных мероприятий была установлена 53-летняя жительница Чугуева Харьковской области, которая, согласно доказательствам, активно участвовала в избиении активистов Евромайдана. 17 апреля правоохранители задержали Воржеинову.

Фото: tsn.ua, видео: tsn.ua