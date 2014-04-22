Подробности взрыва автозаправки на Киевщине: погибли 4 человека

В результате взрыва на автозаправочной станции в Переяслав-Хмельницком погибла женщина, еще 6 человек пострадали и были госпитализированы.

Между тем, СМИ сообщают о трех погибших – женщину и двух мужчин.

В пресс-службе Киевской областной госадминистрации заявили о четырех погибших.

На месте взрыва работают более 100 спасателей МЧС.

"По предварительным данным спасатели рассматривают 2 версии причин взрыва – ошибка при проектировании автозаправочного комплекса и нарушение правил пожарной безопасности. Спасательная операция продолжается, буду оперативно сообщать информацию", - сказал губернатор Киевщины Владимир Шандра.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел около 8.40 понедельника на территории автозаправочной станции на 49 км трассы Киев-Золотоноша.

В 08.45, по прибытию на место происшествия установлено, что произошел взрыв с последующим горением в административном здании автозаправочной станции "БРСМ".

В результате происшествия одна женщина погибла, 6 пострадавших были направлены в центральную районную больницу г. Переяслав-Хмельницкий.

"Продолжаются поисково-спасательные работы, данные пострадавших и погибшей устанавливаются", - отмечают в ГСЧС.

Как сообщает OilNews взрыв произошел около 8:40 в административном здании. В результате мощного взрыва около 8:30 был разрушен магазин и навес. "Видно, что под заправкой во время ЧП был один автомобиль, пока он остался на месте под завалом", - сказал очевидец.



Он также сообщил, что в момент взрыва к станции подъехал крупный рейсовый автобус, началась высадка людей. Ударной волной в автобусе выбило стекла. "Еще пара минут - и все пассажиры были бы в туалете или магазине на заправке", - говорит очевидец.



По имеющимся данным, вероятной причиной взрыва могла стать утечка сжиженного газа. Как источник на рынке, на взорвавшейся станции не было полноценной кухни, т.е. баллона с пропан-бутаном не должно было быть. В то же время станция была оборудована подземными резервуарами сжиженного газа и глубоким подвалом, находящимся ниже уровня газовых емкостей. "Вероятно, что произошла утечка и концентрация газа в подвале", - предположил источник.