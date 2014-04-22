Опубликованы фото и видео с места взрыва автозаправки на Киевщине: число жертв возросло до пяти

Количество жертв в результате взрыва на автозаправке в Переяслав-Хмельницком Киевской области увеличилось по состоянию на 13:50 до пяти человек, еще пять остаются в больнице.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации.

"Согласно обновленной информации, в результате взрыва на автозаправочной станции одна из 6-ти пострадавших скончалась в больнице. Таким образом, по состоянию на настоящее время 5 человек погибли (3 женщины и 2 мужчин), 5 с травмами находятся в больнице", - говорится в сообщении.

Между тем в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Киевской области сообщили, что по предварительным данным, причиной взрыва на АЗС в Киевской области стала утечка газа, пишет УНИАН.

"Мы опросили четырех человек. По их словам, они слышали незадолго до взрыва запах газа", - сказали в милиции.

На уточняющий вопрос, рассматривается ли версия возможной диверсии, в главке областной милиции отметили, что эта версия также рассматривается.

В настоящее время по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Напомним, утром 22 апреля в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области в аппаратной части автозаправочной станции произошел взрыв.

По факту взрыва в аппаратной автозаправочной станции (АЗС) возбуждено уголовное дело. Спасатели рассматривают 2 версии причин взрыва - ошибка при проектировании автозаправочного комплекса и нарушение правил пожарной безопасности.

видео: youtube.com