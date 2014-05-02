В Горловке боевики похитили активиста "Свободы"

В пятницу, 2 мая в Горловке Донецкой области был похищен проукраинский активист Василий Будик.

Об этом со ссылкой на главу Горловской горорганизации ВО "Свобода" Майю Карлаш сообщает "ОстроВ".

По ее информации он был похищен на выходе из магазина "Батон".

"Люди в масках, стволи в голову, заштовхали в машину, вивезли в невідомому напрямку!", - написала она.

По информации Карлаш, Будик является гражданином Грузии.

Ранее "Главред" сообщал, что в центре Донецка сепаратисты похитили одного из сотников Майдана, главу Самообороны Донецкой области Николая Якубовича.

Фото: Facebook Марии Карлаш