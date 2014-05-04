Стало известно имя студента, замученного террористами в Славянске

4 мая 2014, 10:40

Третьим человеком, замученным террористами в Славянске, оказался 25- летний львовский студент.

Боевики в Славянске, иллюстрация

Стало известно имя третьего человека, тело которого было найдено в реке Торец возле Славянска со следами пыток.

Погибшим оказался 25-летний львовский студент Юрий Дяковский, передает Gazeta.ua.

Об этом сообщил брат погибшего студента – Олег, который также сообщил, что семья до сих пор не может похоронить Юрия, поскольку в Славянске продолжается АТО.

По словам Олега Дяковского, его брат жил в городе Стрый, Львовской области, учился в Ивано-Франковском университете нефти и газа. В декабре он оставил учебу и находился в Киеве, снимал с друзьями квартиру.

В лесу под Славянском оказался вместе с киевлянином Юрием Поправкой и еще тремя товарищами, с которыми познакомился на Майдане.

"На границе с Донецкой областью они были около 23:00. 16 апреля. Их заметили, но пропустили в круг между 2 блокпостами и стали окружать", - рассказал Олег Дяковский.

По его словам, Юрия взяли в плен 17 апреля после 13:30.До этого момента он был на связи.

"Мы опознали Юру по фотографии, которую выслал начальник областного розыска из Донецка. В милицию мы не обращались, обратились в "Правый сектор". Связь с ПС у брата и его товарищей была, но в Славянск они отправились по своей инициативе", - подчеркнул он.

Дяковский отметил, что ему удалось встретиться со знакомыми его брата, которым удалось выбраться.

"Я встретился в Киеве с теми парнями, которые смогли выбраться – они объяснили, что не хотели вести боевые действия. Думали сделать разведку – увидеть блокпосты, собрать информацию. В лесу они разделились. Ни плана, ни маршрута не имели, даже не знали, как будут возвращаться. Там все было спонтанно и непродуманно, но я никого не обвиняю", – говорит брат.

По его словам, Юрий был обычный парень, который не умел обращаться с оружием.

"Он – не боевик, весил до 70 кг при среднем росте, не боец, не качок. Учений не проходил под Ригой (как заявили сепаратисты в интервью ТВ России). Возмущался по поводу ситуации в стране, но экстремистом не был. Очень упрямый, всегда до конца стоял на своем. Юра бы не стал сотрудничать с сепаратистами, он бы кусался даже со связанными руками, но он бы не сдался", - рассказал брат.

На Майдане Юрий Дяковский был ранен в шею.

"Как ни пафосно звучит, но для него Украина была превыше всего. Он говорил, что новая власть не изменила ситуацию и не представляет интересы тех, кто жертвовал собой на Майдане", - рассказал он.

По информации донецкой общественницы Марии Олийнык, которая раньше помогла родственникам забрать из Славянска тело Юрия Поправки, вывезти тело Дяковского пока нет возможности.

"Исполняющий обязанности начальника милиции Славянска говорит, что даже его в морг не пускают. Славянск на сто процентов в руках сепаратистов. Самопровозглашенный мэр Вячеслав Пономарев обещает за сотрудничество с врагами расстрел. С трудом, но все-таки нашли судмедэксперта, добились от него справку о смерти", - рассказала она.

"Поэтому пока что и водитель отказался везти убитого из Славянска, и похоронная контора не продала костюм и гроб. И милиционеры, которые доставили в Киев Юру Поправку, сопровождать тело второго Юры отказались. Предупреждаю: даже если кто-то из родственников погибших решится со своим гробом, костюмом и машиной приехать в Славянск – препятствий со стороны морга не будет, но такая поездка опасна для их жизней", - резюмировала активист.

По словам Олийнык, еще один пленник из числа захваченных друзей Поправки и Дядковского – 22-летний винничанин Виталий Ковальчук в настоящее время жив и находится в плену в Славянске.

Больше о ходе АТО и кровавых событиях в Одессе смотрите в спецтеме "Главреда".

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Донбасс террористы студент Львов Славянск
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