В Одессе трое неизвестных напали на АЗС: похитили почти 150 тыс. гривен

В субботу, 3 мая, в Суворовском районе Одессы трое вооруженных огнестрельным оружием неизвестных злоумышленников совершили разбойное нападение на АЗС, похитив 146 тыс. гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Одесской области.

"В Суворовский райотдел милиции поступило заявление от оператора-кассира одной из автозаправочных станции, расположенных по улице Бочарова, о том, что в 03:50 на АЗС совершено разбойное нападение", - заявили в ведомстве.

Позже сотрудники МВД установили, что трое неизвестных в масках разбили на АЗС стекло, бросили дымовую шашку, произвели два выстрела в воздух из неустановленного оружия и, угрожая насилием, забрали 146 тыс. гривен.

"После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении", - добавили в МВД.

Также сообщается, что с места происшествия были изъяты две гильзы от охотничьего оружия 36 калибра и использованный пенал дымовой шашки.

"По данному факту начато уголовное правонарушение по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личностей и задержания нападавших", - резюмировали в МВД.

Подобный инцидент в ноябре прошлого года произошел в Бершадском районе Винницкой области, однако тогда правоохранители поймали злоумышленников по горячим следам.