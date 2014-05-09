В Макеевке террористы пригрозили забросать шахту взрывчаткой - нардеп

В Макеевке Донецкой области горняки не позволили сепаратистам сорвать украинский флаг с шахты, те в ответ пригрозили забросать ствол шахты взрывчаткой.

Об этом нардеп от "Батькивщины" Владимир Арьев написал на своей странице в Facebook.

"Только что говорил со старыми знакомыми из Макеевки. На шахту пришли сепаратисты сдирать украинский флаг. Рабочим людям это не понравилось и они четко указали гостям направление движения. Гости возмутились и пообещали забросать ствол шахты взрывчаткой. Так на шахте появилась самооборона от сепаратистов. Говорят, случай далеко не единичный", - написал он.

По словам нардепа, после отключения украинских каналов местные жители "прекратили смотреть телевизор, потому что нервов не хватает".

"В злых "бендер " верят меньше, чем в инопланетян. А вот на российских зеленых человечков и примкнувших к ним местных подонков смотрят все злее. Может, проснутся?" – заметил Арьев.

Ранее "Главред" сообщал, что Донецкой области террористы намерены заминировать автодорогу в районе Краматорска.