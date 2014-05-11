Пожары на Тернопольщине: за ночь сгорело две церкви

В ночь на 11 мая в Тернопольской области в селе Залещики Зборовского района в одной из Греко-католических церквей произошел пожар, а спустя несколько минут спасателям пришлось тушить пожар, возникший в храме Пресвятой Троицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В 2 ч. 10 м. 11 мая в селе Залещики Зборовского района в помещении Украинской греко-католической церкви "Покрова Пресвятой Богородицы" возник пожар. В 2 ч. 45 мин. двумя пожарно-спасательными отделениями пожар ликвидирован", - отметили в ведомстве.

Кроме церкви УГКЦ на Тернопольщине ночью горел храм Пресвятой Троицы.

"В 2 ч. 40 мин. 11 мая в помещении Украинской автокефальной православной церкви" Храм Пресвятой Троицы" возник пожар. В 3 ч. 10 мин. пожарно-спасательным отделением пожар ликвидирован", - добавили спасатели.

В ГСЧС не сообщили о причинах пожаров.

Ранее сообщалось, что 7 мая в Красноармейске Донецкой области в частном доме произошел пожар из-за которого от отравления продуктами горения погибли три человека, в том числе двое детей.