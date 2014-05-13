В Николаеве под завалами многоэтажки нашли выжившую женщину и два тела погибших

В ночь на вторник, 13 мая, в Николаеве, где в 10-этажном доме произошел взрыв газа, под завалами спасатели обнаружили живую женщину.

Это произошло около часа ночи, сообщают "Новости-N".

На тот момент женщина, провела под завалами более 12 часов, но была в полном сознании и могла общаться.

Кроме того, спасатели обнаружили под завалами 8-го этажа еще два тела, точнее руку и ногу, торчащие из дикого месива обломков бетонных плит, арматуры, кусков дерева и т. д. У людей не было ни единого шанса выжить. По некоторым сведениям, один из них — ребенок.

После прекращения "минуты тишины", спасатели приступили к работе. Первым делом они попытались пробиться к оставшейся в живых женщине - несчастная находилась под грудой обломков весом в десятки тонн.

Ранее "Главред" сообщал, что погибли три человека, судьба еще восьми - оставалось неизвестной.

фото, видео: Новости-N.