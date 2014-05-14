Ночью сожгли авто и.о мэра Ужгорода: опубликованы фото и видео

Исполняющему обязанности городского головы Ужгорода Виктору Щадею ночью сожгли автомобиль, который был припаркован под окнами многоэтажного дома, где живет пострадавший.

По словам пострадавшего, это уже второй его автомобиль, который неизвестные уничтожили подобным образом. Первой была Нива, которую сожгли в 2006 году. Виновников тогда так и не нашли, пишет mukachevo.net.

"Автомобиль Ford Focus, который я приобрел в кредит в 2013 году, подожгли около полпервого в ночь с 13 на 14 мая прямо под окнами дома, в котором я живу. Огнем полностью уничтожена передняя часть и проворный отсек авто", - сказал Щадей.

По одной из рабочих версий правоохранителей, причины поджога автомобиля и.о. городского головы является его политическая и профессиональная деятельность.

За последние 3 месяца это уже второе покушение и.о мэра Ужгорода: 4 марта неизвестный нанес ему ножевое ранение в спину.

Щадей находился на лечении в хирургическом отделении больницы с диагнозом "проникающее ножевое ранение во внебрюшную полость поясничного участка слева без повреждения внутренних органов". Его состояние расценивалось как стабильно тяжелое.

Как известно, и.о. городского головы Ужгорода Виктор Щадей стал 24 февраля после сессии горсовета, на которой был отстранен от исполнения обязанностей и отправлен в отставку мэр Ужгорода член Партии регионов Виктор Погорелов.

фото;видео: mukachevo.net.