В сожженном здании милиции Мариуполя нашли еще одно тело

Во время разбора завалов в сгоревшем здании главного управления милиции Мариуполя был обнаружен труп мужчины.

Об этом сообщает 0629.

По словам нового начальника местной милиции Олега Моргуна, специалисты пытаются выяснить личность погибшего.

"Специалисты устанавливают личность погибшего, но это точно не сотрудник мариупольской милиции", - заверил он.

Моргун заверил, что весь личный состав – либо на рабочих местах, либо на больничном, пропавших без вести среди мариупольских милиционеров нет.

Как сообщал "Главред", 9 мая в ходе уличных боев в Мариуполе погибли двое милиционеров, еще двое были травмированы, выпрыгивая с 3 этажа горящего УВД – у них переломы ног.

Семеро милиционеров отравились угарным газом.