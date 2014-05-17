Ночная гроза обесточила 75 населенных пунктов в пяти областях

В ночь на 17 мая из-за грозовых дождей были обесточены 75 населенных пунктов в 5 областях Украины.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В частности этой ночью были обесточено 49 населенных пунктов в Киевской области, в Черкасской области – 10, во Львовской – 9, в Черниговской – 4 и в Житомирской – 3 населенных пункта.

Накануне, 16 мая, было возобновлено электроснабжение 172 населенных пунктов, которые были обесточены из-за ненастья в ночь на 16 мая.

Сейчас над восстановлением электроснабжения работают аварийные бригады облэнерго.