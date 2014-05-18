В Луганске сепаратисты осадили МВД, бойцы ВВ ушли с оружием в руках

В воскресенье, 18 мая, в Луганске сепаратисты из т.наз. "Луганской народной республики" осадили здание главного управления облМВД.

Группа людей вошла в здание ГУ МВД. Некто по фамилии Ивакин даже назвался "министром внутренних дел" ЛНР, сообщает Восточный вариант.

Бойцы ВВ с оружием в руках покинули здание, пока руководство будет вести переговоры с "новой властью". Солдаты выстроились во внутреннем дворике. Люди просили перейти их на сторону ЛНР и не открывать стрельбу.

С завтрашнего дня, 19 мая, Ивакин намерен приступить к обязанностям "министра" внутренних дел ЛНР.

После непродолжительных переговоров с присутствующими в здании облМВД правоохранителями, Ивакин решил уехать и вернуться на "рабочее место" утром 19 мая. Однако сепаратисты его уговаривали остаться, к нему готовы приставить автоматчиков. По их словам, утром здание придется брать штурмом, поэтому сегодня его нужно "закрепить" за собой. Бойцы ВВ покинули территорию админздания.

В то же время в МВД Украины заявили, что во избежание неоправданных человеческих жертв, кровопролития и массовых беспорядков было принято решение о передислокации аппарата ГУ МВД Украины в Луганской области в город Старобельск, Луганской области.

Ранее "Главред" сообщал, что самозваному "губернатору" ЛНР Валерию Болотову удалось вырваться от правоохранителей и попасть на территорию Украины.