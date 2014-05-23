На Луганщине террористы взорвали рельсы на железной дороге

Двухпутный участок на 57 км перегона Штеровка—Щетово закрыт.
В четверг, 22 мая, вечером, в Луганской области группа неизвестных взорвала двухпутный участок на 57 км перегона Штеровка—Щетово, в результате чего закрыто движение поездов.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Донецкой железной дороги сообщает "ОстроВ".
Железная дорога была взорвана в 21:30. Объемы повреждений железнодорожного полотна выясняются.
В связи с этим, отмечает пресс-служба ДЖД, в пригородном сообщении произошли следующие изменения:
№6513 Дебальцево—Должанская устанавливается в сообщении Дебальцево—Петровеньки;
№6512 Должанская—Дебальцево устанавливается в сообщении Петровеньки—Дебальцево;
№6505 Дебальцево—Штеровка устанавливается в сообщении Дебальцево—Петровеньки;
№6060/6059 Штеровка—Ясиноватая устанавливается в сообщении Петровеньки—Ясиноватая;
№6027 Ясиноватая—Красный Луч устанавливается в сообщении Ясиноватая—Петровеньки;
№6028 Красный Луч—Ясиноватая устанавливается в сообщении Петровеньки—Ясиноватая;
№6059 Ясиноватая—Антрацит устанавливается в сообщении Ясиноватая—Петровеньки;
№6510 Антрацит—Дебальцево устанавливается в сообщении Петровеньки-Дебальцево;
№6511 Дебальцево—Должанская устанавливается в сообщении Дебальцеве—Петровеньки;
№6514 Должанская—Дебальцево устанавливается в сообщении Петровеньки-Дебальцево;
№ 959/960 сообщением Дебальцево—Красная Могила—Дебальцево будут курсировать в сообщении Красная Могила—Щетово—Красная Могила;
№963/964, 965/966 Штеровка—Яновский—Штеровка отменяются.
"В сложившейся ситуации при планировании поездки железнодорожным транспортом пассажирам следует обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов", - обращает внимание пассажиров ДЖД.
Издание напомнило, что с 22 мая закрыто движение на участке Сватов—Лисичанск, а со 2 мая закрыто движение на участке Лозовая—Славянск—Дружковка и Форпостная—Красный Лиман.
Ранее "Главред" сообщал, что на Луганщине в Лисичанске террористы взорвали мост.
Фото: kp.ru