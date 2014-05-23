На Луганщине террористы взорвали рельсы на железной дороге

В четверг, 22 мая, вечером, в Луганской области группа неизвестных взорвала двухпутный участок на 57 км перегона Штеровка—Щетово, в результате чего закрыто движение поездов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Донецкой железной дороги сообщает "ОстроВ".

Железная дорога была взорвана в 21:30. Объемы повреждений железнодорожного полотна выясняются.

В связи с этим, отмечает пресс-служба ДЖД, в пригородном сообщении произошли следующие изменения:

№6513 Дебальцево—Должанская устанавливается в сообщении Дебальцево—Петровеньки;

№6512 Должанская—Дебальцево устанавливается в сообщении Петровеньки—Дебальцево;

№6505 Дебальцево—Штеровка устанавливается в сообщении Дебальцево—Петровеньки;

№6060/6059 Штеровка—Ясиноватая устанавливается в сообщении Петровеньки—Ясиноватая;

№6027 Ясиноватая—Красный Луч устанавливается в сообщении Ясиноватая—Петровеньки;

№6028 Красный Луч—Ясиноватая устанавливается в сообщении Петровеньки—Ясиноватая;

№6059 Ясиноватая—Антрацит устанавливается в сообщении Ясиноватая—Петровеньки;

№6510 Антрацит—Дебальцево устанавливается в сообщении Петровеньки-Дебальцево;

№6511 Дебальцево—Должанская устанавливается в сообщении Дебальцеве—Петровеньки;

№6514 Должанская—Дебальцево устанавливается в сообщении Петровеньки-Дебальцево;

№ 959/960 сообщением Дебальцево—Красная Могила—Дебальцево будут курсировать в сообщении Красная Могила—Щетово—Красная Могила;

№963/964, 965/966 Штеровка—Яновский—Штеровка отменяются.

"В сложившейся ситуации при планировании поездки железнодорожным транспортом пассажирам следует обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов", - обращает внимание пассажиров ДЖД.

Издание напомнило, что с 22 мая закрыто движение на участке Сватов—Лисичанск, а со 2 мая закрыто движение на участке Лозовая—Славянск—Дружковка и Форпостная—Красный Лиман.

Ранее "Главред" сообщал, что на Луганщине в Лисичанске террористы взорвали мост.

Фото: kp.ru